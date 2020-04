Roma, taglio stipendi giocatori: raggiunto l’accordo. I dettagli (Di sabato 18 aprile 2020) La Roma è il terzo club in Italia a raggiungere un accordo con i propri giocatori per il taglio degli stipendi. I dettagli Importanti novità in casa Roma per il taglio degli stipendi dei giocatori. Dopo Juventus e Parma anche il club giallorosso ha raggiunto l’accordo con i propri calciatori per ridurre gli ingaggi. giocatori, allenatore e staff hanno proposto al club di rinunciare a 4 mensilità (da marzo a giugno). I dirigenti rinunceranno ad una mensilità. I calciatori inoltre, a prescindere dal taglio salariale, si faranno carico di compensare la differenza retributiva per la parte del personale del club interessata dagli ammortizzatori sociali. Inoltre, quando e se il campionato ripartirà, una parte delle quattro mensilità potrà essere ricompensata negli anni successivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La Roma a un passo dall’accordo per il taglio degli stipendi

