Roma, orrore a Capannelle: donna presa a martellate dall’ex fidanzato nel box condominiale (Di sabato 18 aprile 2020) Una donna di 37 anni ridotta in un bagno di sangue. Il suo ex fidanzato l’ha aggredita nel quartiere Capannelle di Roma a martellate. È stata ricoverata in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Alcuni residente, dopo aver sentito le urla della donna, hanno chiamato la polizia. L’uomo, un 46enne, ha prima aggredito nel box condominiale la donna che stava rientrando a casa dal lavoro e aveva parcheggiato l’auto. Poi le ha rubato il pc portatile. Agli agenti del Commissariato Romanina e della squadra mobile la donna è ha raccontato l’accaduto dicendo di aver riconosciuto il suo ex nell’aggressore. L’aggressione a martellate L’uomo ha pensato, nel corso del tragitto, a costruirsi un alibi. Ha chiesto all’autista del taxi di fermarsi per timbrare un biglietto alla stazione metro. Poi ha proseguito la corsa fino a ... Leggi su secoloditalia Orrore a Roma - 20enne uccide e decapita la madre - la sorella è riuscita a mettersi in salvo

Una donna di 37 anni ridotta in un bagno di sangue. Il suo ex fidanzato l’ha aggredita nel quartiere Capannelle di Roma a martellate. È stata ricoverata in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

