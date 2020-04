Roberto Bolle prima di Danza con Me: “Sono attanagliato dal dolore” (Di sabato 18 aprile 2020) Roberto Bolle prima di Danza con Me – Bolle Show confessa: “Sono attanagliato dal dolore” Lo rivedremo questa sera, sabato 18 aprile, in tv Roberto Bolle con Bolle Show, il meglio del suo spettacolo di Danza andato in onda per tre anni su Rai1 e, oramai, appuntamento fisso per il primo dell’anno del primo canale della Tv di Stato. Ritroveremo volteggiare l’etoile dei due mondi con alcune delle stelle del ballo internazionale, duettare con musicisti, comici, attori e, addirittura, con un robot. Roberto Bolle sta vivendo questo momento di emergenza sanitaria in maniera spiazzata, si sente impotente di fronte a una situazione del genere. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv ha dichiarato di provare sentimenti altalenanti: “Mi sento in gabbia e attanagliato dal dolore per la sorte di tante persone. Sono preoccupato per quello che verrà, ... Leggi su lanostratv Danza con me - il meglio dello show di Roberto Bolle su Rai 1

Roberto Bolle e il meglio di «Danza con me» (tra torte di cioccolato e una Milano «sospesa»)

