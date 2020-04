Roberto Bolle e la magia della danza di nuovo su Rai 1: Danza con me stasera (Di sabato 18 aprile 2020) Un periodo complicato per chi progetta i palinsesti. Non è semplice andare in onda in diretta e le nuove produzioni sono bloccate a causa dei decreti emanati che avranno una durata, con le norme restrittive, almeno fino al 3 maggio 2020. In questo periodo quindi boom di repliche, da Rai e a Mediaset senza eccezioni. E visto il successo di spettacoli come quello di martedì sera dall’Arena di Verona con il concerto de Il Volo capace di ipnotizzare davanti alla tv 4 milioni di spettatori, la Rai punta ancora sul grande show e si affida a Roberto Bolle con il suo Danza con me, ovviamente in replica. La serata del 18 aprile 2020 sarà quindi caratterizzata dal grande spettacolo di Bolle. Vediamo qualche dettaglio in più. Danza CON ME stasera SU RAI 1 Una serata con una selezione di alcuni dei momenti più belli ed amati delle tre edizioni ... Leggi su ultimenotizieflash Geppi Cucciari/ "La dieta di Roberto Bolle? Mangia pesciolini essiccati"

Roberto Bolle prima di Danza con Me : “Sono attanagliato dal dolore”

Danza con me - il meglio dello show di Roberto Bolle su Rai 1 (Di sabato 18 aprile 2020) Un periodo complicato per chi progetta i palinsesti. Non è semplice andare in onda in diretta e le nuove produzioni sono bloccate a causa dei decreti emanati che avranno una durata, con le norme restrittive, almeno fino al 3 maggio 2020. In questo periodo quindi boom di repliche, da Rai e a Mediaset senza eccezioni. E visto il successo di spettacoli come quello di martedì sera dall’Arena di Verona con il concerto de Il Volo capace di ipnotizzare davanti alla tv 4 milioni di spettatori, la Rai punta ancora sul grande show e si affida acon il suocon me, ovviamente in replica. La serata del 18 aprile 2020 sarà quindi caratterizzata dal grande spettacolo di. Vediamo qualche dettaglio in più.CON MESU RAI 1 Una serata con una selezione di alcuni dei momenti più belli ed amati delle tre edizioni ...

MontiFrancy82 : La magia della danza di @RobertoBolle torna su Rai1 - CatelliRossella : Video Roberto Bolle barbuto: 'Vi aspetto al Bolle show per una serata speciale' - Andy_983 : @claudia_gln 1. Non dire parolacce 2. Mica sono Roberto Bolle, è faticoso - SMSNEWSOFFICIAL : La magia della danza di @RobertoBolle torna su Rai1 - zazoomblog : Roberto Bolle prima di Danza con Me: “Sono attanagliato dal dolore” - #Roberto #Bolle #prima #Danza #“Sono -