Ripresa Serie A, mercoledì summit fra Spadafora e vertici del calcio italiano (Di sabato 18 aprile 2020) Incontro decisivo per la Ripresa della Serie A e degli altri campionati: mercoledì faccia a faccia tra Spadafora e i vertici del calcio Mercoledì 22 aprile. Questo il giorno in cui si terrà il decisivo confronto tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i principali rappresentanti delle organizzazioni legate al calcio italiano. La videoconferenza si terrà alle ore 12:00. Si parlerà principalmente del protocollo medico-sanitario da adottare per consentire la Ripresa degli allenamenti, della Serie A e delle altre competizioni. A notificarlo è l’Ansa, che specifica: «All’incontro parteciperanno i vertici della Figc, i presidenti Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, della Associazione Calciatori, della Associazione Arbitri, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla ... Leggi su calcionews24 Calcio - la FIGC invia il protocollo per la ripresa ai Ministeri di Sport e Salute. Allenamenti dal 4 maggio - Serie A a fine mese?

Ripresa Serie A - inviato il protocollo FIGC ai ministri Sport e Salute

Ripresa Serie A - Bergonzi : «Cinque cambi? Sono d’accordo» (Di sabato 18 aprile 2020) Incontro decisivo per ladellaA e degli altri campionati: mercoledì faccia a faccia trae idelMercoledì 22 aprile. Questo il giorno in cui si terrà il decisivo confronto tra il ministro dello Sport Vincenzoe i principali rappresentanti delle organizzazioni legate al. La videoconferenza si terrà alle ore 12:00. Si parlerà principalmente del protocollo medico-sanitario da adottare per consentire ladegli allenamenti, dellaA e delle altre competizioni. A notificarlo è l’Ansa, che specifica: «All’incontro parteciperanno idella Figc, i presidenti LegaA,B, Lega Pro, della Associazione Calciatori, della Associazione Arbitri, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla ...

Gazzetta_it : #Figc, inviato ai ministeri di #Sport e #Salute il protocollo per la ripresa #SerieA #coronavirus - tancredipalmeri : Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “… - TuttoMercatoWeb : Il Professor Castellacci sulla ripresa: 'Non siamo pronti. Non se ne parla nemmeno in Cina...' - Spazio_Napoli : - _SiGonfiaLaRete : Mercoledì il ministro dello sport discuterà il protocollo proposto dalla FIGC in videoconferenza con tutti i rappre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Ripresa Serie A, il Milan lancia un segnale Virgilio Sport La FIGC invia il protocollo per la ripresa della Serie A

La documentazione è stata inviata ai due ministeri che dovrebbero dare l’ok per il riavvio dell’attività sportiva in Italia, quello della salute e il dicastero dello sport. I documento è frutto del ...

Lotito vuol battere il Covid con aglio, cioccolata e aspirine

«Non ho mai commentato la vicenda della ripresa dei campionati, deciderà il presidente federale ... con le prime due (Benevento e Crotone, nda) promosse in una Serie A che sarebbe a 22 squadre e con ...

La documentazione è stata inviata ai due ministeri che dovrebbero dare l’ok per il riavvio dell’attività sportiva in Italia, quello della salute e il dicastero dello sport. I documento è frutto del ...«Non ho mai commentato la vicenda della ripresa dei campionati, deciderà il presidente federale ... con le prime due (Benevento e Crotone, nda) promosse in una Serie A che sarebbe a 22 squadre e con ...