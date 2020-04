Ripresa Premier League, l’obiettivo è ripartire a metà giugno (Di sabato 18 aprile 2020) Ripresa Premier League, l’obiettivo è ripartire a metà giugno. Non ci sono limiti per la chiusura dell’attuale stagione L’obiettivo è ripartire il prima possibile, anzi: la data fissata è per metà giugno, anche se non ci sono conferme ufficiali. La Premier League, dunque, vuole assolutamente ripartire e concludere questa stagione. Nell’assemblea svoltasi ieri in video-conferenza è arrivato un interessante aggiornamento: non ci saranno date limite per la chiusura della stagione, ma si vuole tornare in campo il prima possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Premier League - possibile ripresa a giugno a porte chiuse

