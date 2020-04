Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Freeform cancella Party of Five

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 18 aprile 2020)tv. Tutte letv che sono state rinnovate ete. N.B.: in questa guida trovi lo stato deitv a partire da giugno 2016 –TV. Quando nessuna decisione è stata presa laresta tra ifino a comunicazione definitiva.TV: ultimo aggiornamento 18 aprileofdopo una sola stagione, il reboot in salsa latina della storica, ha ottenuto un bassissimo riscontro chiudendo con 134 mila spettatori live e crescendo poco anche nei giorni successivi tra i 350-360 mila, mostrando anche un forte disinteresse dopo la premiere partita con 650 mila spettatori. CBS hato God Friended Me dopo due stagioni, il 26 aprile andrà in onda un doppio episodio che servirà da finale. Fox ha ...