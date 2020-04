Regione Lazio | fino a 2 maggio divieto allontanamento da Campagnano

(Di sabato 18 aprile 2020) Roma – In rene ai casi riscontrati presso il centro di riabilitazione Santa Maria Del Prato che ha registrato su un totale di 105 utenti, 51 COVID positivi e 28 operatori su un totale di 61 unita’, e con altri test in attesa di referto e considerato che il presidio e’ posizionato nel centro abitato del Comune con diversi dipendenti residenti nel Comune stesso. E’ stato deciso, sentiti il prefetto e il sindaco e per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile nazionale, di ordinare con decorrenza immediata eal 2compreso ildidal territorio del Comune didi Roma da parte delle persone presenti. Disposto ildi accesso, la sospensione delle attivita’ degli uffici pubblici fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’, la soppressione delle ...

Sono soppresse tutte le fermate dei mezzi pubblici ed è disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali. “Misure che si sono rese necessarie – commenta l’Assessore alla Sanità della Regione ...“La Regione, come annunciato dall’Assessore alla Sanità D ... eppure in questi giorni siamo in prima linea a Roma come nel Lazio, con migliaia di posti di blocco, abbiamo controllato centinaia di ...