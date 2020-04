Regione Campania, edilizia residenziale pubblica: prorogata la scadenza (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTenuto conto dell’eccezionale situazione venutasi a determinare con l’emergenza Covid-19, con la sospensione delle attività e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, l’Assessorato al Governo del Territorio, d’intesa con l’omonima Direzione, ha provveduto a rideterminare e modificare i termini per la presentazione dei documenti per la determinazione del canone degli alloggi ERP e per la regolarizzazione delle occupazioni improprie, rispettivamente indicati agli artt. 22 e 33 del Regolamento 11 del 28 ottobre 2019. In particolare: la presentazione dell’ISEE ed ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione, da parte degli assegnatari di alloggi ERP agli Enti Gestori, è fissata al 20 settembre 2020; la presentazione di istanze di regolarizzazione, da ... Leggi su anteprima24 Contagi Covid-19 al Vomero e Pozzuoli - la Regione Campania : “Focolai superati”

