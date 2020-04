Record europeo di morti, ma propone 48 milioni di tagli alla sanità: l’assurdo caso del Belgio (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus Belgio: Record morti, ma propone 48milioni di tagli alla sanità Il Belgio detiene infatti il tasso di mortalità da Coronavirus più alto d’Europa. Con una popolazione di 11 milioni di abitanti, cioè poco più della Lombardia, l’ultimo bollettino delle autorità ha registrato 313 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.163 morti. La maggior parte di questi (2.585) è avvenuta nelle case di riposo, mentre i decessi in ospedale sono stati 2.486. La percentuale di morti tra chi è risultato positivo al test è del 14,3 per cento. Con oltre 36mila casi accertati ha una percentuale superiore a Paesi molto più colpiti come Italia (13,1 per cento), Regno Unito (13,3 per cento), Francia (12,2 per cento) o Spagna (10,5 per cento). Con questi dati, un testo discusso dal Parlamento federale che, se ... Leggi su tpi Il Parlamento europeo vota a distanza : è la prima volta al mondo - partecipazione da record (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus Belgio:, ma48disanità Il Belgio detiene infatti il tasso di mortalità da Coronavirus più alto d’Europa. Con una popolazione di 11di abitanti, cioè poco più della Lombardia, l’ultimo bollettino delle autorità ha registrato 313 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.163. La maggior parte di questi (2.585) è avvenuta nelle case di riposo, mentre i decessi in ospedale sono stati 2.486. La percentuale ditra chi è risultato positivo al test è del 14,3 per cento. Con oltre 36mila casi accertati ha una percentuale superiore a Paesi molto più colpiti come Italia (13,1 per cento), Regno Unito (13,3 per cento), Francia (12,2 per cento) o Spagna (10,5 per cento). Con questi dati, un testo discusso dal Parlamento federale che, se ...

Marcofreeworld : RT @Scalalexandra: Il Premier Conte ha scelto di fare la diretta FB....senza tagli né commenti dei giornalai asserviti. Ed è record Europeo… - Ascensione_xxy9 : @Carlo213Ge @VoceIddio @Amos8125 @queequeg1901 Penso tante. Gia avevamo il record europeo di sepsi ospedaliere (49.… - egopor : RT @claudio_2022: Ma non provate un po di vergogna Record europeo per crescita 10,5mli di italiani nella povertà assoluta E nel mentre che… - malubor1 : RT @claudio_2022: Ma non provate un po di vergogna Record europeo per crescita 10,5mli di italiani nella povertà assoluta E nel mentre che… - bianchigiuly : RT @claudio_2022: Ma non provate un po di vergogna Record europeo per crescita 10,5mli di italiani nella povertà assoluta E nel mentre che… -

Ultime Notizie dalla rete : Record europeo Deflussi record dagli Etf europei a marzo Trend-online.com Record europeo di morti, ma propone 48 milioni di tagli alla sanità: l’assurdo caso del Belgio

Il Belgio detiene infatti il tasso di mortalità da Coronavirus più alto d’Europa. Con una popolazione di 11 milioni di abitanti, cioè poco più della Lombardia, l’ultimo bollettino delle autorità ha ...

La Germania "domina" il Coronavirus e annuncia la ripartenza, indietro Spagna e Francia

Mentre la Spagna fa i conti con i suoi quasi 19.500 morti, in Gran Bretagna il numero dei decessi resta al livello dei picchi record per l’Europa con oltre 840 vittime nelle ultime 24 ore e la Francia ...

Il Belgio detiene infatti il tasso di mortalità da Coronavirus più alto d’Europa. Con una popolazione di 11 milioni di abitanti, cioè poco più della Lombardia, l’ultimo bollettino delle autorità ha ...Mentre la Spagna fa i conti con i suoi quasi 19.500 morti, in Gran Bretagna il numero dei decessi resta al livello dei picchi record per l’Europa con oltre 840 vittime nelle ultime 24 ore e la Francia ...