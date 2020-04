Raffaella Mennoia dice la sua sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 aprile 2020) Lunedì riprenderà l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, però, tornarà in onda in una veste inedita, adatta all’attuale situazione d’emergenza che ci costringe a non aver contatti sociali., storica redattrice del dating show, durante una diretta Instagram ha poco fa parlato del progetto a cui hanno pensato lei e gli altri autori per permettere ai telespettatori di continuare a godere della compagnia dei protagonisti della trasmissione. Laha dato qualche informazione circa le modalità del nuovo format: Due donne, Giovanna Abate e Gemma Galgani, conosceranno tramite la scrittura delle persone che le vogliono corteggiare. Questo è l’unico modo per conoscere i loro corteggiatori. Certo è che dietro una tastiera si potrebbero celare varie ...