Quella strage silenziosa nelle case di riposo Usa morte 7mila persone (Di sabato 18 aprile 2020) Nicola De Angelis Negli Stati Uniti d'America è strage dentro le case di riposo a causa delle case di riposo e secondo il New York Times in 7mila sarebbero morti dall'inizio della pandemia Una prima ravvisaglia di preoccupazione delle morti all'interno delle case di cura a causa del coronavirus si era avuta quando a Seattle, nello stato di Washington, una casa di cura era stata isolata dopo che due terzi della struttura aveva contratto il virus. Morirono in 35, ed era fine febbraio. Oggi il New York Times rilascia invece dei numeri spaventosi di una strage interna alle case di cura Usa dove in 7mila sarebbero già morti e moltissimi sarebbero i malati. I numeri rilasciati in queste ore sono ben lontani da quelli che erano stati dati precedentemente. Nel New Jersey sono stati ammucchiati, all'esterno di una casa di cura, ben diciassette corpi di persone morte per ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - quella zona rossa mancata prima della strage di Bergamo - Conte : «Regione Lombardia poteva farla senza il governo»

Quella strage nelle case di riposo : "Morto un ospite su dieci"

Gli incidenti ferroviari più gravi di sempre : dalla strage di Balvano a quella di Viareggio (Di sabato 18 aprile 2020) Nicola De Angelis Negli Stati Uniti d'America èdentro ledia causa delledie secondo il New York Times insarebbero morti dall'inizio della pandemia Una prima ravvisaglia di preoccupazione delle morti all'interno delledi cura a causa del coronavirus si era avuta quando a Seattle, nello stato di Washington, una casa di cura era stata isolata dopo che due terzi della struttura aveva contratto il virus. Morirono in 35, ed era fine febbraio. Oggi il New York Times rilascia invece dei numeri spaventosi di unainterna alledi cura Usa dove insarebbero già morti e moltissimi sarebbero i malati. I numeri rilasciati in queste ore sono ben lontani da quelli che erano stati dati precedentemente. Nel New Jersey sono stati ammucchiati, all'esterno di una casa di cura, ben diciassette corpi diper ...

Pietro__Bruno : RT @GenCar5: 2/2 #Lega nella strage in #Lombardia. 3) Se non in primavera, in #Campania si voterà, e #Salvini è convinto che espugnare #Nap… - nchesenso : RT @Ferula18: La Fase 2 dopo che le Fasi 0 e 1 sono state gestite in modo criminoso? Quale Fase 2? A me mi si gela il sangue. La strage n… - fabrizia_alb : RT @Ferula18: La Fase 2 dopo che le Fasi 0 e 1 sono state gestite in modo criminoso? Quale Fase 2? A me mi si gela il sangue. La strage n… - TTNHEC : RT @lemonfromRome: @antoniopolito1 Tutta Italia ha pianto vedendo le bare sui camion dell’esercito.Tutta. Anche quella che chiamano Roma La… - NovellaPupaTerr : #riapertura sarebbe auspicabile ci fosse quella del buon senso non dei bar. Siamo ancora in piena pandemia. Fermate… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella strage Emergenza Coronavirus, dall’Istat foto di una strage IL GIORNO Tragedia a Serracapriola, uomo cade nel camino e muore carbonizzato

La vittima è un uomo di 94 anni, che viveva solo nel suo appartamento in via Perretti, in una zona centrale del paese. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri ...

Coronavirus, quelle tre case di riposo dove il virus ha sfondato

Quando il coronavirus riesce a entrare nelle case di riposo, è strage di anziani. E ora su queste morti quattro procure venete - Rovigo, Padova, Verona e Vicenza - puntano la ...

La vittima è un uomo di 94 anni, che viveva solo nel suo appartamento in via Perretti, in una zona centrale del paese. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri ...Quando il coronavirus riesce a entrare nelle case di riposo, è strage di anziani. E ora su queste morti quattro procure venete - Rovigo, Padova, Verona e Vicenza - puntano la ...