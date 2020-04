Qualiano, arrestato un 29enne vicino al clan D’Alterio Pianese: IL NOME (Di sabato 18 aprile 2020) Qualiano: arrestato 29enne vicino al clan D’Alterio Pianese. Dovrà scontare 8 mesi ai domiciliari per associazione mafiosa e rapina (reati per cui era già stato condannato a 7 anni). I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato Luigi Strazzullo – 29enne del posto ritenuto vicino al clan D’Alterio Pianese – in esecuzione di un provvedimento del GIP del Tribunale di napoli. Strazzullo dovrà scontare in detenzione domiciliare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e rapina, commessi in Qualiano dall’anno 2011 al 2016. Per tali reati era già stato condannato alla pena principale di 7 anni. L'articolo Qualiano, arrestato un 29enne vicino al clan D’Alterio Pianese: IL NOME proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi su 2anews Qualiano - arrestato per usura un 48enne vicino al clan Pianese : IL NOME

