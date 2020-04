Puntini luminosi si muovono nel cielo: sono i satelliti di Elon Musk (Di sabato 18 aprile 2020) Redazione Puntini luminosi si muovono nel cielo. Ufo? No, sono i satelliti di Starlink, il progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX di Elon Musk. Gli avvistamenti sono stati segnalati in tutta Italia. Questo filmato è stato girato in provincia di Pescara. Video di Naike Gigante  Leggi su ilgiornale Puntini luminosi che si muovono : l’inatteso e straordinario spettacolo in cielo (Di sabato 18 aprile 2020) Redazionesinel. Ufo? No,di Starlink, il progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX di. Gli avvistamentistati segnalati in tutta Italia. Questo filmato è stato girato in provincia di Pescara. Video di Naike Gigante 

tommasop93 : Musk connette il mondo - Umbria24 : Puntini luminosi nel cielo dell’Umbria: non sono alieni, ma i satelliti di Starlink - GiornaleVicenza : Continuano ad arrivare segnalazioni alla nostra redazione: ecco cos'è successo ieri sera nei cieli del #Vicentino.… - faddesso : ABRUZZO. AVVISTATI TANTI PUNTINI LUMINOSI NEL CIELO | Il Faro 24! - EmanueleAnsel : PisaToday: Puntini luminosi in movimento: spettacolo in cielo. -

Ultime Notizie dalla rete : Puntini luminosi Puntini luminosi in movimento Spettacolo in cielo Il Giornale di Vicenza No, è Starlink a Verona

Spettacolo nei cieli veronesi venerdì sera, intorno alle 21.30. Si potevano notare tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria.

Punti luminosi nel cielo notturno di Genova e dintorni, svelato il mistero

Genova. No, dopo la pandemia e il terremoto questo venerdì 17 di un anno bisestile non ci porterà anche un’invasione aliena. Anche se chi ha potuto avvistare la strana fila di punti luminosi apparsa ...

Spettacolo nei cieli veronesi venerdì sera, intorno alle 21.30. Si potevano notare tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria.Genova. No, dopo la pandemia e il terremoto questo venerdì 17 di un anno bisestile non ci porterà anche un’invasione aliena. Anche se chi ha potuto avvistare la strana fila di punti luminosi apparsa ...