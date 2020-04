Proteste in Usa contro il lockdown, dopo la richiesta di Trump di "liberare" gli Stati dem dalla chiusura (Di sabato 18 aprile 2020) Cresce l’ondata di persone che in varie città Usa scendono in piazza, per lo più in auto, ma alcuni anche armati, chiedendo la “libertà di poter uscire” e rifiutando le restrizioni dettate dalla pandemia di Covid-19. E Trump soffia sul fuoco della protesta. “Alcuni Stati sono Stati troppo duri” con le loro misure restrittive contro il coronavirus, ha detto il presidente, rispondendo a una domanda sui suoi tweet in cui ha sollecitato la “liberazione” di alcuni Stati guidati da governatori dem, come il Minnesota, il Michigan e la Virginia. Tweet che secondo alcuni governatori, come quello di Washington, alimentano Proteste di massa. Per il presidente degli Stati Uniti è tempo di “far ripartire l’America”.In particolare il tycoon ha difeso i manifestanti in Virginia che contestano la legge che ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In USA le proteste per il lockdown

