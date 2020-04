"Prezzi assurdi per i funerali mai fatti dei nostri cari". La denuncia (Di sabato 18 aprile 2020) Duecento euro per il ‘kit infettivo', cioè per mascherine e guanti utilizzati dai necrofori, 950 euro per un funerale che non c'è mai stato e 560 euro per l''uscita della salma dal Comune di Milano'. Tre voci comprese nella nota spese firmata dalle pompe funebri - totale 4500 euro compresa la cremazione – che fanno arrabbiare Mara ed Elisabetta Bertolini, figlie di Carlo, morto a 75 anni col coronavirus l'8 marzo a Cremona. “È successo anche ad altre persone che conosciamo, i cui cari sono morti in ospedali tedeschi, a cui sono stati applicati anche Prezzi più alti. Sono scioccati come noi. Chiediamo alle istituzioni di farsi carico di queste spese – spiegano all'AGI - questo è un conto decisamente salato e ci sentiamo lasciati soli, come tanti altri, a pagare le lacune di uno Stato che decide per te e in più ti ... Leggi su agi "Prezzi assurdi per i funerali mai fatti dei nostri cari". La denuncia

“È successo anche ad altre persone che conosciamo, i cui cari sono morti in ospedali tedeschi, a cui sono stati applicati anche prezzi più alti. Sono scioccati come noi. Chiediamo alle istituzioni di ...

Record europeo di morti, ma propone 48 milioni di tagli alla sanità: l’assurdo caso del Belgio

Concretamente, fanno notare alcuni esponenti politici, la misura porterebbe alcuni vantaggi ai pazienti. Un certo numero di vecchi medicinali vedrà infatti diminuire il prezzo di vendita per un ...

