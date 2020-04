Pressing M5s e Iv su bonus 600 euro a professionisti. E’ caos (Di sabato 18 aprile 2020) M5s e Italia Viva, con due emendamenti distinti, tentano di mettere riparo al caos creato dall'articolo 34 del decreto liquidità sull'indennità di 600 euro ai professionisti, che prevede l'esclusione dal bonus per chi è titolare di trattamento pensionistico e per chi non è iscritto in via esclusiva. La proposta di modifica M5S, firmata da Andrea Colletti, chiede di escludere solo i "percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità", salvando quindi chi percepisce una pensione di invalidità. Dello stesso tenore la proposta Iv. Si chiede infatti di introdurre nel dl cura Italia la specifica che il bonus deve andare ai "professionisti, iscritti in via esclusiva" alle casse private che non siano "titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità civile". Conseguentemente si chiede di abrogare l'articolo 34 del decreto ... Leggi su ilfogliettone Pressing Pd-Iv su Conte-M5s : non escludere Mes senza condizioni per le spese sanitarie (Di sabato 18 aprile 2020) M5s e Italia Viva, con due emendamenti distinti, tentano di mettere riparo alcreato dall'articolo 34 del decreto liquidità sull'indennità di 600ai, che prevede l'esclusione dalper chi è titolare di trattamento pensionistico e per chi non è iscritto in via esclusiva. La proposta di modifica M5S, firmata da Andrea Colletti, chiede di escludere solo i "percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità", salvando quindi chi percepisce una pensione di invalidità. Dello stesso tenore la proposta Iv. Si chiede infatti di introdurre nel dl cura Italia la specifica che ildeve andare ai ", iscritti in via esclusiva" alle casse private che non siano "titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità civile". Conseguentemente si chiede di abrogare l'articolo 34 del decreto ...

infoitinterno : Pressing Pd-Iv su Conte-M5s: non escludere Mes senza condizioni - zazoomnews : Pressing Pd-Iv su Conte-M5s: non escludere Mes senza condizioni per le spese sanitarie - #Pressing #Pd-Iv #Conte-M… - zazoomblog : Pressing Pd-Iv su Conte-M5s: non escludere Mes senza condizioni per le spese sanitarie - #Pressing #Pd-Iv #Conte-M… - Flavr7 : RT @xsandren: È partito il pressing bipartisan per firmare il MES, al momento tengono Lega FDI e M5S #NoMES - xsandren : È partito il pressing bipartisan per firmare il MES, al momento tengono Lega FDI e M5S #NoMES -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing M5s Pressing M5s e Iv su bonus 600 euro a professionisti. E’ caos IL FOGLIETTONE Fase 2, Zaia: ?Riaprire dal 4 maggio o morire?

L'andamento in ordine sparso delle Regioni agita anche la maggioranza, col viceministro M5S Stefano Buffagni che torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana di «non seguire gli annunci di ...

La ‘rivolta’ dei governatori contro lo Stato ‘centrale’

Infatti, il viceministro M5S Stefano Buffagni torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana ... non si sappia ancora se e quali filiere ripartiranno, con quelli gli nord in fortissimo ...

L'andamento in ordine sparso delle Regioni agita anche la maggioranza, col viceministro M5S Stefano Buffagni che torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana di «non seguire gli annunci di ...Infatti, il viceministro M5S Stefano Buffagni torna in affondo contro la Lombardia e chiede a Fontana ... non si sappia ancora se e quali filiere ripartiranno, con quelli gli nord in fortissimo ...