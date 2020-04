Piero Chiambretti | prima foto su Instagram dopo il Coronavirus | “Steso”

Leggi su viagginews

(Di sabato 18 aprile 2020)aver superato il, che gli ha portato via la mamma Felicita,saluta i suoi follower: ecco il suo messaggio. Lo sguardo spento, quasi smarrito, venato di dolore e nostalgia; la bocca che accenna appena a un sorriso forzato; la pelle scura e tesa in un’espressione ombrosa. Non è il… L'articolosuil: “Steso” è apparsosul sito ViaggiNews.com