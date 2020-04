Piero Chiambretti la prima foto dopo la guarigione dal coronavirus FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 18 aprile 2020)guarisce dale si mostra ai suoi fans: ha voluto ricordare anche sua madre mortaha combattuto iled ha avuto molte difficoltà in questo periodo. Purtroppo ha perso anche sua madre Felicita che è morta a causa del Covid-19. Il giorno venerdì 17 aprile, il presentatore di “#CR4 La Repubblica delle donne” combattuto la patologia eessere stato contagiato. Il presentatore, infatti, si è trovato a dover affrontare una cosa inaspettata e molto brutta. Finalmente,un periodo di lunga reclusione per combattere la patologia ha fatto unagrafia e l’ha pubblicata a dimostrazione che vuole far sapere agli altri che ha detto che sta bene. È stato per molto tempo ricoverato nell’ospedale Mauriziano di Torino e adesso, che è uscito ha fatto un selfie pubblicato ...