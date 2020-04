Piero Chiambretti | il ritorno sui social dopo la morte della madre

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 aprile 2020)sta lentamente riprendendo in mano la sua vitalaFelicita, deceduta a causa del Coronavirus. Il conduttore è ritornato suipubblicando un selfie sul proprio profilo Instagram. “Steso“: una sola parola come didascalia, ma emblematica del difficile periodo che sta attraversando.torna suiil grave lutto Lamamma Felicita è avvenutanumerosi giorni di ricovero in ospedale. In quello stesso ospedale era presente anche: anch’esso è stato contagiato dal Covid-19 ma, a differenza dell’amata figura materna, è riuscito a sconfiggerlo. Ora il conduttore è guarito ed è a casa e, passopasso, sta provando a tornare alla normalità e a riprendere in mano la propria vita. Non solo a causascomparsa...