Pescara, Sebastiani: «Potremmo finire il campionato entro ottobre» (Di sabato 18 aprile 2020) Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato nelle scorse ore a Marte Sport Live: le sue parole Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Marte Sport Live della possibile ripresa del campionato. Le sue parole. «Se c’è la possibilità di allungare la stagione con tutta una serie di assicurazioni, come allungare i contratti o i prestiti, non vedo perché non farlo. Potremmo giocare fino ad ottobre e il campionato successivo poi ricomincerebbe subito dopo. Non dobbiamo forzare i tempi, cosa succederebbe se poi ci fosse un altro intoppo? In questo momento ci sono ancora tante vittime per il Coronavirus, quindi forse servirebbe maggiore tranquillità. Sicuramente c’è la voglia di ripartire, ma bisogna farlo in tutta sicurezza. Il calcio deve lanciare un segnale importante anche all’esterno, dobbiamo ... Leggi su calcionews24 Pescara - Sebastiani : «Non c’è nessuno che non voglia ripartire» (Di sabato 18 aprile 2020) Il presidente del, Daniele, ha parlato nelle scorse ore a Marte Sport Live: le sue parole Daniele, presidente del, ha parlato a Marte Sport Live della possibile ripresa del. Le sue parole. «Se c’è la possibilità di allungare la stagione con tutta una serie di assicurazioni, come allungare i contratti o i prestiti, non vedo perché non farlo.giocare fino ade ilsuccessivo poi ricomincerebbe subito dopo. Non dobbiamo forzare i tempi, cosa succederebbe se poi ci fosse un altro intoppo? In questo momento ci sono ancora tante vittime per il Coronavirus, quindi forse servirebbe maggiore tranquillità. Sicuramente c’è la voglia di ripartire, ma bisogna farlo in tutta sicurezza. Il calcio deve lanciare un segnale importante anche all’esterno, dobbiamo ...

