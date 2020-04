Perché non siamo stati pronti ad affrontare il coronavirus? (Di sabato 18 aprile 2020) Catastrofi come il coronavirus sono prevedibili. È questo il giudizio che molte autorità, politiche e scientifiche, hanno condiviso in passato tramite studi e ricerche. Quindi perché non ci siamo preparati al Covid-19? A questa domanda risponde Tim Harford, economista, in un editoriale pubblicato dal Financial Times: «Perché non ci prepariamo alle catastrofi». Harford elenca le dinamiche di uno dei più violenti fenomeni catastrofici della storia, per il quale si potevano prevedere arrivo ed effetti, l’uragano Katrina abbattutosi sulla città di New Orleans nel 2005. Non era un fenomeno sorprendente sia per la morfologia del territorio sia per le avvisaglie che l’uragano Ivan aveva dato nel 2004. Prima lo Houston Chronicle, che preannunciò che circa 250 mila persone sarebbero rimaste bloccate se un uragano ... Leggi su linkiesta Perché con la quarantena il virus rischia di non scomparire

Karina Cascella - il rifiuto : “Perché non mi hanno più voluta a Uomini e Donne”

Nuovo studio sul Coronavirus : “Ecco perché l’organismo non reagisce” (Di sabato 18 aprile 2020) Catastrofi come ilsono prevedibili. È questo il giudizio che molte autorità, politiche e scientifiche, hanno condiviso in passato tramite studi e ricerche. Quindi perché non cipreparati al Covid-19? A questa domanda risponde Tim Harford, economista, in un editoriale pubblicato dal Financial Times: «Perché non ci prepariamo alle catastrofi». Harford elenca le dinamiche di uno dei più violenti fenomeni catastrofici della storia, per il quale si potevano prevedere arrivo ed effetti, l’uragano Katrina abbattutosi sulla città di New Orleans nel 2005. Non era un fenomeno sorprendente sia per la morfologia del territorio sia per le avvisaglie che l’uragano Ivan aveva dato nel 2004. Prima lo Houston Chronicle, che preannunciò che circa 250 mila persone sarebbero rimaste bloccate se un uragano ...

CottarelliCPI : Il Parlamento Europeo approva una risoluzione per investimenti per la ricostruzione finanziato anche da obbligazion… - marattin : Io non capisco perché vi stupiate del voto contrario di Lega e FdI alla risoluzione del Parlamento Ue che chiede em… - M5S_Europa : #Salvini il 9 aprile affermava che gli #Eurobond erano l'unica richiesta italiana in #UE e attaccava il governo per… - marinelli1957 : Buongiorno a tutte le persone che a causa dell’emergenza coronavirus hanno gravi difficoltà economiche perché non p… - avvocatorinaldi : @TerryEmpyre Come dico sempre ai miei praticanti indicando quella scritta 'la legge è uguale per tutti'... se c'è b… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Emergenza sanitaria, ecco perché a scuola non si può bocciare. Il parere dell’avvocato Orizzonte Scuola