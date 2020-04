Paolo Bonolis, Sara Croce lascia il ruolo di Bonas di Avanti un altro? Le ipotesi [FOTO] (Di sabato 18 aprile 2020) Avanti un altro avrà una nuova Bonas? Dallo scorso gennaio, la nona edizione di Avanti un altro si è arricchita di una nuova presenza. Dopo un paio di stagioni con Laura Cremaschi come Bonas, da circa tre mesi Sara Croce ha preso il suo posto. La modella è un volto conosciuto al pubblico di Canale 5 infatti la scorsa primavera era una delle Madre Natura di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Da qualche giorno su internet e sui vari social il popolo del web si è posta una domanda: la ritroveremo in autunno? A giudicare dal gradimento sul piccolo schermo, la risposta sarebbe positiva. Ovviamente l’ultima risposta è quella del conduttore Paolo Bonolis e della moglie Sonia Bruganelli che è a capo della SDL 2005, casa di produzione e di casting dei programmi del professionista romano. La modella pavese incanta il web con delle FOTO sexy Oltre ... Leggi su kontrokultura Paolo Bonolis - diretta con Fedez che confessa : “Morgan mi ha insegnato…”

“È una grande emozione per noi…” : l’annuncio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. E Antonella Clerici commenta

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - nuovo programma : “E’ un’emozione…” (Di sabato 18 aprile 2020)unavrà una nuova? Dallo scorso gennaio, la nona edizione diunsi è arricchita di una nuova presenza. Dopo un paio di stagioni con Laura Cremaschi come, da circa tre mesiha preso il suo posto. La modella è un volto conosciuto al pubblico di Canale 5 infatti la scorsa primavera era una delle Madre Natura di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Da qualche giorno su internet e sui vari social il popolo del web si è posta una domanda: la ritroveremo in autunno? A giudicare dal gradimento sul piccolo schermo, la risposta sarebbe positiva. Ovviamente l’ultima risposta è quella del conduttoree della moglie Sonia Bruganelli che è a capo della SDL 2005, casa di produzione e di casting dei programmi del professionista romano. La modella pavese incanta il web con dellesexy Oltre ...

sarainskywith : RT @ritacels: Ancora non mi spiego come fate a trovare simpatico Paolo Bonolis e quel programma del cazzo di ciao Darwin pieno di ritardo - letiiziaa__ : RT @scrivodizain: comunque Paolo Bonolis dovrebbe considerare per Ciao Darwin una bella sfida Twitter vs Ig - superdodo22 : RT @scrivodizain: comunque Paolo Bonolis dovrebbe considerare per Ciao Darwin una bella sfida Twitter vs Ig - sonounauror : Anche io voglio palpare il culo a paolo bonolis, magari mi arriva un po' di fortuna - Mario52338411 : RT @scrivodizain: comunque Paolo Bonolis dovrebbe considerare per Ciao Darwin una bella sfida Twitter vs Ig -