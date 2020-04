Paolisi | attesa la decisione sulla zona rossa | arrivano intanto buone notizie

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Altri cinque tamponi negativi a”. Lo comunica il sindaco del comune caudino, Umberto Maietta.“Nella tarda serata di ieri sono arrivati i risultati e quindi resta stabile il bilancio del Coronavirus nel nostro comune – continua Maietta. I risultati riguardano operatori sanitari e medici esposti in prima linea e, per fortuna, sono tutti negativi. Anche io sono stato sottoposto a tampone che è risultato negativo”. Il primo cittadino poi evidenzia: “Ho inviato una dettagliata relazionesituazione del nostro comune a tutte le autorità. Oggi scade lae siamo indi sapere se sarà prorogata o meno. In ogni caso, continueremo a fare il nostro dovere, ad agire con coscienza per proteggere la salute di tutti i nostri cittadini”. L'articolola...

I test recenti si sommano ad una più ampia attività effettuata nelle settimane precedenti, volta alla totale verifica di tutti i componenti dei nuclei familiari coinvolti dal contagio.Come richiesto ...Lo stesso ha confermato alla nostra testata come la possibilità sia estremamente verosimile e come si sia in attesa di provvedimenti in tempi brevi da parte della Regione Campania, organo in tal senso ...