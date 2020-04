Paola Turani | “perché non fai un figlio?” Arriva il durissimo sfogo

Leggi su chenews

(Di sabato 18 aprile 2020) Su Instagram, la nota ed amatasi lascia andare ad un durocondiviso da molti utenti: le sue parole contro alcune domandetele(fonte foto: Instagram, @molto intenso e con parole dureno su Instagram da parte dell’amata e notache si lascia andare ad un lungo post in risposta ad alcuni messaggi da parte degli utenti che, stando a quanto pubblicato da lei stessa, le chiedono con insistenza quando faccia un figlio. Nelle foto postate dainfatti si leggono alcune domande, come ad esempio: “Ma perché non fai un figlio, cosa aspetti… i cani per tutta la vita no dai”. La, nella didascalia che accompagna gli scatti, scrive: “Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più.” Poi continua: “Scrivo mentre mi tremano le ...