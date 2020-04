Oroscopo di sabato 18 aprile 2020 | Scorpione pessimista | grossi cambiamenti per il

(Di sabato 18 aprile 2020) L’di18denota unomolto stanco, meglio prendersi una pausa. Il Capricorno sta attraversando una transizione molto particolare che potrebbe condurre ad uno stravolgimento delle abitudini. Gemelli un po’ sotto tono. Previsioni astrologiche 18da Ariete a Vergine Ariete. Buone novità in amore e nel lavoro. Potreste essere nel bel mezzo di un viaggio spirituale che vi condurrà verso nuovi orizzonti. Il cambiamento che tanto temevate potrebbe rivelarsi la cosa migliore che vi sia mai successa. Tuttavia, dato che è un periodo nel quale siete predominate dalle emozioni, cercate di ragionare bene prima di prendere decisioni. Toro. Anche se per natura siete poco avvezzi al cambiamento, quello che state affrontando in questo periodo potrebbe farvi molto piacere. La tensione e il nervosismo cominceranno a lasciare ...

L'oroscopo di oggi, sabato 18 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs. Ascolta l'audio.Amore, Fortuna e lavoro analizzati segno per segno per raccontare come saranno le giornate di sabato e domenica per i vari segni dello zodiaco. Leggi anche > OROSCOPO PAOLO FOX FINE SETTIMANA ARIETE.