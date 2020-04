One World Together At Home, in onda su Rai1: tutti gli artisti coinvolti nel maxiconcerto organizzato da Lady Gaga (Di sabato 18 aprile 2020) Viene definito l’evento musicale dell’anno. Un evento musicale che senza la pandemia non ci sarebbe mai stato ma che date le contingenze avrà luogo – stannote a partire dall’una e quarantacinque. Si tratta dell’One World Together At Home, concerto benefico – organizzato da Lady Gaga e che vedrà l’intervento da casa di diverse star coinvolte (e coinvolte nel lockdown) – che per l’Italia sarà condotto da Ema Stokholma e Fabio Canino. Il concerto andrà in prima battuta in onda su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. In seguito, il concerto sarà visibile in differita l’indomani (domenica 19 aprile) su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 22 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) alle ... Leggi su nonsolo.tv One World Together At Home : i cantanti che si esibiranno

