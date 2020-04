One World Together at Home: in diretta su Rai1 l’evento mondiale contro il Coronavirus voluto da Lady Gaga (Di sabato 18 aprile 2020) Lady Gaga Una notte all’insegna della musica e della solidarietà. Dopo Musica che unisce – show nostrano che ha raccolto fondi destinati alla Protezione Civile – questa notte Rai1 trasmetterà in diretta un evento – in onda in tutto il mondo - finalizzato a sostenere l’Organizzazione mondiale della Sanità nella lotta all’emergenza sanitaria. L’appuntamento con One World Together at Home, organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen, è alle ore 01.45, su Rai1, Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, Amazon Prime Video e sui principali social. Lo spettacolo sarà trasmesso in differita domani alle 21 su MTV (e in streaming su NOW TV), alle 22 su VH1 e alle 23 su Comedy Central. Su MTV Music, invece, arriverà ’solo’ lunedì alle 21. Una sorta di concertone che ... Leggi su davidemaggio One World : Together at home - il concerto evento stanotte su Amazon Prime Video

