Onde gravitazionali | Giovanni Losurdo eletto alla guida della collaborazione VIRGO

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020) Sarà il fisicoa rappresentare, dal prossimo 1° maggio, lascientifica internazionale dell’esperimento, il grande rivelatore di, instto presso EGO, l’European Gravitational Observatory di Cascina, vicino Pisa. Il ricercatore dell’INFN sarà lo spokesperson dei 550 scienziati, provenienti da oltre 100 istituzioni in 10 diversi paesi europei,dell’esperimento, protagonista, assieme ai rivelatori statunitensi LIGO,straordinaria rivoluzione scientifica innescata dscoperta dellesuccede in questo ruolo a Jo van den Brand, da Nikhef (Amsterdam) e professore all’Università di Maastricht in Olanda, che ha rappresentato ladal 1° maggio 2017 al 30 Aprile 2020, durante la seconda e ...