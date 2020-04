Olimpiadi Seul 1988: il medagliere e tutti i podi azzurri. Italia non esaltante, ma comunque nella top10 (Di sabato 18 aprile 2020) I Giochi della ventiquattresima Olimpiade si tengono a Seul, in Corea del Sud, nel 1988, ed iniziano il 17 settembre per terminare il 2 ottobre. L’Italia partecipa con una delegazione di 255 atleti, 213 uomini e 42 donne, in 20 discipline, e coglie 14 podi, con 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi, piazzandosi al decimo posto nel medagliere generale. Il portabandiera è Pietro Mennea. Dal canottaggio arrivano due ori, dal due con di Carmine Abbagnale e Giuseppe Abbagnale con Giuseppe Di Capua timoniere, e dal quattro di coppia di Agostino Abbagnale, Gianluca Farina, Piero Poli e Davide Tizzano. La scherma porta in dote quattro medaglie, con l’oro di Stefano Cerioni nel fioretto individuale maschile, l’argento dell’Italia nel fioretto a squadre femminile ed i bronzi di Giovanni Scalzo nella sciabola individuale maschile e dell’Italia nella ... Leggi su oasport Atletica - morto Donato Sabia. Fu finalista negli 800 alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seul 1988

I Giochi della ventiquattresima Olimpiade si tengono a Seul, in Corea del Sud, nel 1988, ed iniziano il 17 settembre per terminare il 2 ottobre. L'Italia partecipa con una delegazione di 255 atleti, 213 uomini e 42 donne, in 20 discipline, e coglie 14 podi, con 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi, piazzandosi al decimo posto nel medagliere generale. Il portabandiera è Pietro Mennea. Dal canottaggio arrivano due ori, dal due con di Carmine Abbagnale e Giuseppe Abbagnale con Giuseppe Di Capua timoniere, e dal quattro di coppia di Agostino Abbagnale, Gianluca Farina, Piero Poli e Davide Tizzano. La scherma porta in dote quattro medaglie, con l'oro di Stefano Cerioni nel fioretto individuale maschile, l'argento dell'Italia nel fioretto a squadre femminile ed i bronzi di Giovanni Scalzo nella sciabola individuale maschile e dell'Italia nella ...

A mille metri al traguardo accade l’impensabile: davanti ai due in fuga si profila la figura di Hammou Boutayeb, marocchino come Skah e vincitore quattro anni prima a Seul, che, da doppiato ... di una ...

Il boicottaggio Usa a Mosca 1980 Quando i Giochi si spaccarono in due

Nel 1984 la Russia restituisce il favore in una spirale di errori e boicotta Los Angeles, nel 1988 la Corea del Nord rifiuta Seul. Le Olimpiadi estive tornano globali nel 1992, dopo aver pagato un ...

