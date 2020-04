Ok dal Ministro dell’Agricoltura per la coltivazione degli orti (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi avete scritto in tanti – si legge in un post del Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova – chiedendo di potervi prendere cura del vostro orto, a rischio per l’abbandono forzato dovuto alla quarantena. Per molti di voi poter andare nei vostri terreni significa garantire frutta e verdura in tavola di qualità e assicurare un risparmio economico importante per la famiglia, oltre che passare un po’ di tempo fuori casa ma in sicurezza. Oggi sono contenta – prosegue il Ministro dell’Agricoltura – di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle FAQ sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Ministro Boccia : “Quello che succederà dal 4 maggio dipende dai dati epidemiologici”

Il ministro della Salute del Brasile - Luiz Mandetta - è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Bolsonaro sulla gestione del coronavirus

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento chiarisce sull’Ospedale Chigi (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi avete scritto in tanti – si legge in un post deldell’Agricoltura Teresa Bellanova – chiedendo di potervi prendere cura del vostro orto, a rischio per l’abbandono forzato dovuto alla quarantena. Per molti di voi poter andare nei vostri terreni significa garantire frutta e verdura in tavola di qualità e assicurare un risparmio economico importante per la famiglia, oltre che passare un po’ di tempo fuori casa ma in sicurezza. Oggi sono contenta – prosegue ildell’Agricoltura – di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle FAQ sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione die terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la ...

Coninews : ln previsione della Fase 2 dell’emergenza COVID-19, il CONI, incaricato dal Ministro per le Politiche giovanili e l… - rtl1025 : ?? Cambia la composizione della commissione dell'Esame di #maturità. Il ministro #Azzolina ha firmato l'ordinanza ch… - RaiNews : #coronavirus Il ministro dell'Istruzione ha firmato l'ordinanza: la commissione per la #maturita2020 sarà formata d… - luigigr748962 : RT @Patrizia_RF: Direttrice di RSA in Toscana: “Ho PIÙ volte chiesto i CONTROLLI ma non ho MAI avuto RISPOSTE'. La ministro #Fedeli manif… - VitaliGiuliano : RT @Patrizia_RF: Direttrice di RSA in Toscana: “Ho PIÙ volte chiesto i CONTROLLI ma non ho MAI avuto RISPOSTE'. La ministro #Fedeli manif… -

Ultime Notizie dalla rete : dal Ministro Coronavirus ultime notizie. A studio apertura a jogging lontano da casa dopo 4 maggio Il Sole 24 ORE Lavoro campi, ipotesi

Potrebbe finire presto in un decreto legge la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. La ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, spinge molto per quelli delle campagne, messe in crisi ...

Coronavirus, Regioni e Confindustria in pressing per la riapertura, ma Conte frena

Se la «fase 2» sarà, come dice il ministro Peppe Provenzano, non un ritorno alla normalità ma «una lunga ... Regioni sono pronte ad assicurare la tenuta sul piano sanitario per accompagnare la ...

Potrebbe finire presto in un decreto legge la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. La ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, spinge molto per quelli delle campagne, messe in crisi ...Se la «fase 2» sarà, come dice il ministro Peppe Provenzano, non un ritorno alla normalità ma «una lunga ... Regioni sono pronte ad assicurare la tenuta sul piano sanitario per accompagnare la ...