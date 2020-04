Obiettivo – Il gol di Del Piero contro la Germania ai Mondiali 2006 – VIDEO

(Di sabato 18 aprile 2020) Il nuovo protagonista di “” è Alessandro Dele il suo gol allanel Mondiale delClaudio Villa, famosissimo fotografo sportivo, racconta il gol di Alessandro Delnel Mondiale delnella nuova puntata di ““. Una rete non banale visto che è arrivata nell’emozionantissima semifinale mondialela. Gol che è valso il definitivo 2-0 per l’Italia di Marcello Lippi. Leggi su Calcionews24.com

Claudio Villa, famosissimo fotografo sportivo, racconta il gol di Alessandro Del Piero nel Mondiale del 2006 nella nuova puntata di “Obiettivo“. Una rete non banale visto che è arrivata ...Fra i gol più importanti scelgo quello con la maglia del Milan in semifinale di Champions contro il Manchester, quello a Liverpool con la Fiorentina e quello al Franchi, sempre in viola, contro il ...