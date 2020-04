Nuova ondata di casi di Coronavirus in Giappone, i medici lanciano l’allarme: “Il sistema sanitario potrebbe collassare” (Di sabato 18 aprile 2020) Il Giappone ha registrato 556 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale a 10.507: lo ha confermato il Ministero della Salute, tre mesi dopo che è stato registrato il primo caso nel Paese. Quasi un terzo delle persone infette è a Tokyo. Giovedì il premier Shinzo Abe ha esteso a tutto il Paese lo stato d’emergenza dichiarato il 7 aprile solo per la capitale e 6 prefetture urbane. In Giappone i medici hanno lanciato l’allarme, avvertendo che il sistema sanitario potrebbe collassare di fronte alla Nuova ondata di casi di Coronavirus. L’epidemia sta riducendo le capacità degli ospedali di curare gli altri malati e di trattare le emergenze che non siano legate al Coronavirus. Nonostante il numero dei contagiati sia relativamente basso rispetto ad altri Paesi, alcuni ospedali hanno rifiutato dei pazienti: un’ambulanza è stata ... Leggi su meteoweb.eu Ricciardi (Iss) : "In autunno nuova ondata epidemica"

