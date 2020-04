“Non lo mettere che fai prima…”: Justine Mattera col seno al vento, il primo piano infiamma il web [FOTO] (Di sabato 18 aprile 2020) La carriera di Justine Mattera: tra televisione, sport e social La bella Justine Mattera ha quasi 49 anni di cui quasi 20 vissuti in Italia. Infatti il nostro Paese è diventata la sua seconda patria dopo aver lasciato gli Stati Uniti. Nei primi Anni Novanta ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come sosia di Marilyn Monroe nei programmi di Paolo Limiti, che poi sarebbe diventato suo marito. Negli ultimi tempi la soubrette si è allontanata dal piccolo schermo dedicandosi a sue due grandi passioni: lo sport e la fotografia. Infatti la donna realizza numerosi shooting che poi puntualmente posta sui suoi canali social. Alcuni di essi sono davvero seducenti infiammando gli oltre 400 mila follower che la seguono su Instagram. La soubrette americana col décolleté in bella mostra Nelle ultime ore Justine Mattera ha arricchiti il suo canale IG con uno ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - Veronica Burchielli nel caos : “Non mi permetterei mai”

Coronavirus - i fumatori rischiano 14 volte di più : “Non c’è momento migliore per smettere”

Urbano Cairo risponde alle critiche : “Non ho tempo per ‘vergognarmi’. Ho bisogno della pubblicità. C’è da mettere le mani nel fango? Ce le metto volentieri” (Di sabato 18 aprile 2020) La carriera di: tra televisione, sport e social La bellaha quasi 49 anni di cui quasi 20 vissuti in Italia. Infatti il nostro Paese è diventata la sua seconda patria dopo aver lasciato gli Stati Uniti. Nei primi Anni Novanta ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come sosia di Marilyn Monroe nei programmi di Paolo Limiti, che poi sarebbe diventato suo marito. Negli ultimi tempi la soubrette si è allontanata dal piccolo schermo dedicandosi a sue due grandi passioni: lo sport e la fotografia. Infatti la donna realizza numerosi shooting che poi puntualmente posta sui suoi canali social. Alcuni di essi sono davvero seducenti infiammando gli oltre 400 mila follower che la seguono su Instagram. La soubrette americana col décolleté in bella mostra Nelle ultime oreha arricchiti il suo canale IG con uno ...

borghi_claudio : I resoconti dei giornali sulle lotte di spartizione posti fra PD e M5S sono sconfortanti. In parlamento non si vota… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi sono chiesto come mai nelle task force del governo non ci siano i rappresentanti veri del mondo del La… - borghi_claudio : @ENZOPOLLIO Guardi che io l'editoriale di Travaglio non l'ho letto (ne sono certo perchè evito certe pratiche) mi s… - Marthaf95 : RT @janavel7: Mio nonno diceva: 'Puoi mettere gli occhiali a un asino, ma non sarà mai professore'. - Savj1951 : RT @AugustoMinzolin: Il prof. Crisanti,virologo che ha salvato il Veneto,ha fatto nera la Gruber che voleva mettere sul banco degli imputat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non mettere Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera