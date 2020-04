Non esiste la fotografia di Mussolini alle spalle di Salvini con la mascherina (Di sabato 18 aprile 2020) Venti ore fa, sui canali social di Matteo Salvini, è stata pubblicata una fotografia in cui il leader della Lega è al lavoro indossando una mascherina, presso gli uffici della regione Lombardia. Il numero uno del Carroccio è seduto a una scrivania al Pirellone, sta firmando alcuni documenti e sta indossando una mascherina. Ma la foto è stata artatamente modificata, inserendo sullo sfondo dell’immagine una cornice con all’interno una fotografia di Mussolini. LEGGI ANCHE > A Piazzapulita è stato citato un tweet fake di Matteo Salvini Foto fake Salvini-Mussolini, l’immagine modificata in regione Lombardia Un figurone eh?!! Patetico! #Mussolini pic.twitter.com/y59w7Oun5V — Silvio Ferrari ✈ (@Silvio Did) April 18, 2020 Il post originale, infatti, non presenta alcuna immagine di Mussolini alle spalle di Matteo Salvini. Il ... Leggi su giornalettismo Zaia : "Il lockdown non esiste più. Riaprirei tutto il 4 maggio - con gradualità"

