Nicole Mazzocato Instagram | reggiseno di pelle e sguardo da felino | «Troppo bona»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 18 aprile 2020) Capelli corti, occhi di ghiaccio e un fisico da fare più che invidia, stiamo parlando di. I suoi post surendono questa quarantena molto meno pensate. Una bomba di sensualità e proprio l’ultima foto che ha pubblicato è una di quelle in grado di farti girare la testa. L’influencer si è fatta notare partecipando al programma Uomini e Donne come corteggiatrice di Fabio Colloricchio, con il quale una volta concluso il programma ha vissuto una travolgente storia d’amore. Ora tra i due è finita, maha ritrovato l’amore tra le braccia di Thomas Teffah, un modello, che lavora soprattutto in Inghilterra. Leggi anche: Valentina Rapisarda, in Senza veli a prendere il sole: «Come sport fai venire infarti ai vicini?»e la quarantena La quarantena è dura e questo ...