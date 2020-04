Nella Task Force contro il Coronavirus nessun artista | eppure dovremmo affidarci di più

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) Abbiamo tutti, chi più chi meno, commentato la notizia del riaprire le librerie, annunciato ormai diversi giorni fa da Conte nel suo discorso urbi et orbi prima di Pasqua, e poi concretizzatosi in alcune parti della nazione, non, per dire, qui a Milano e nel resto della Lombardia. Era evidente che si trattava di un modo per far riaprire le cartolerie, con il medesimo codice Ateco, cioè lo stesso codice con cui ci si registra le attività economiche, lo so che sto parlandone come al bar, abbiate pietà di me, sono cinquantacinque giorni che sto murato vivo in casa, cartolerie sì importanti, perché se si deve lavorare da casa e soprattutto studiare da casa, avere quaderni e penne, per dire, è fondamentale, e i medesimi prodotti non li possono vendere neanche nei supermercati, bloccati dai decreti del presidente del consiglio, né ...