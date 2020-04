Nel Lazio 144 nuovi contagi di coronavirus | 68 guariti e 8 morti

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Nel #Lazio da settembre obbligo vaccino per over 65 Anche a personale sanitario, in assenza dichiarati… - Adnkronos : #Coronavirus, oltre 4mila positivi e 340 morti in tutto nel #Lazio - RegioneLazio : Nel Lazio mille euro a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta contro il #Coronavirus - tackleduro : RT @marifcinter: Si cercano campi per finire la stagione. Ipotesi Coppa Italia tutta a Roma: 27 Juve-Milan, 28 Napoli-Inter,2 giugno finale… - marifcinter : Si cercano campi per finire la stagione. Ipotesi Coppa Italia tutta a Roma: 27 Juve-Milan, 28 Napoli-Inter,2 giugno… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio Coronavirus: 4282 i positivi nel Lazio. Oggi record di guariti: 68 nelle ultime 24 ore RomaToday Oggi 144 nuovi casi di coronavirus nel Lazio, isolate altre due case di riposo

I nuovi contagi nel Lazio: oggi è stato istituito un cordone sanitario intorno alla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia e alla Rsa Villa Nina, che si trova sulla Nettunense all’interno del territorio di ...

Coronavirus: Confindustria Nautica, bene lavoro con Regioni

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - L'intervento sulle regioni comincia dare i suoi frutti. Lo constata Confindustria Nautica nel sottolineare che dopo Liguria e Toscana, anche il Lazio apre alla consegna delle ...

I nuovi contagi nel Lazio: oggi è stato istituito un cordone sanitario intorno alla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia e alla Rsa Villa Nina, che si trova sulla Nettunense all’interno del territorio di ...(ANSA) - GENOVA, 18 APR - L'intervento sulle regioni comincia dare i suoi frutti. Lo constata Confindustria Nautica nel sottolineare che dopo Liguria e Toscana, anche il Lazio apre alla consegna delle ...