Nel caos lombardo bisogna distinguere tra critica politica e vicenda giudiziaria di

(Di sabato 18 aprile 2020) Se c’è un indicatore preciso dello stato confusionale nel quale versa la Regione Lombardia esso è la nonchalance con la quale il Presidente Fontana spazia dal proporre una riapertura il 4 maggio al goffo scarico di responsabilità sui tecnici per le scelte riguardanti le RSA. Indicando le famose “4 D”, a Palazzo Lombardia sembrano non voler tener conto di indicatori ben più cogenti, quali le sei condizioni stilate dall’OMS per passare alla Fase 2. Anche perché, se ne tenessero conto, bisognerebbe ammettere che siamo piuttosto lontani dall’averle maturate. Ancora più clamoroso è l’inciampo sui tecnici, soprattutto da parte di un politico dall’illustre curriculum di Sindaco di Varese e Presidente Anci, prima ancora che di Presidente della più importante Regione italiana. Da una persona ...

Un po’ troppo rispetto alla ratio della legge. Insomma la chiarezza ancora manca e il caos rischia di essere sovrano. Anche perché qualcuno sarebbe in attesa per approfittarne. Secondo gli osservatori ...Ieri sera da Palazzo Chigi arrivata una nota per spiegare che “sulle date ci sono soltanto ipotesi, fughe in avanti che – in un momento tanto delicato – rischiano di alimentare caos e confusione ... e ...