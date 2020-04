Napoli | l’agente di Elseid Hysaj è sicuro | “È tornato sugli standard precedenti”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di sabato 18 aprile 2020) L’agente Mario Giuffredi ha parlato a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. “Di Lorenzo agli Europei? Innanzitutto credo che ci sarebbe andato, non doveva più convincere nessuno e se il suo rendimento sarà questo ci andrà anche nel 2021. I giocatori come lui non devono temere nulla, se continuerà a esprimere le sue qualità nessuno gli toglierà quanto espresso in campo. Mario Rui con Gattuso ha un buon rapporto ma ogni tanto lo fa incazzare, quindi croce e delizia. È un ragazzo molto buono, solo che ogni tanto ha questo carattere che deve litigare con qualcuno, altrimenti non si trova bene. Gattuso lo stima tantissimo, nonostante magari qualche volta ci sia stato qualcosa che lo abbia fatto incavolare.? Èprecedenti. Gattuso gli ha ridato fiducia, ...