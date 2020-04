Napoli, intesa Regione-Comune: opere urbane per 107 milioni di euro (Di sabato 18 aprile 2020) aperturIn linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno redatto un Accordo Di Programma, sottoscritto dall’Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania – Bruno Discepolo – e dall’Assessore ai Beni Comuni e all’Urbanistica del Comune di Napoli – Carmine Piscopo – per la realizzazione di un insieme sistematico di opere, che trova copertura nelle risorse già stanziate in precedenti Accordi del 1994 e del 2007, consentendo il pieno utilizzo di un finanziamento per un importo complessivo di € 107.274.416,59. Il risultato è stato frutto di una stretta collaborazione tra la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania e l’Area Trasformazione del Territorio del Comune di Napoli, ... Leggi su ildenaro Calciomercato Napoli - intesa con Zielinski per il rinnovo : le cifre

Napoli - intesa Pascale-Roche : bio-trattamento a casa per una prof malata di tumore. E’ la prima volta

Napoli - de Magistris : Presto il museo per Totò - c’è intesa col Governo (Di sabato 18 aprile 2020) aperturIn linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano, laCampania e ildihanno redatto un Accordo Di Programma, sottoscritto dall’Assessore al Governo del Territorio dellaCampania – Bruno Discepolo – e dall’Assessore ai Beni Comuni e all’Urbanistica deldi– Carmine Piscopo – per la realizzazione di un insieme sistematico di, che trova copertura nelle risorse già stanziate in precedenti Accordi del 1994 e del 2007, consentendo il pieno utilizzo di un finanziamento per un importo complessivo di &; 107.274.416,59. Il risultato è stato frutto di una stretta collaborazione tra la Direzione Generale per il Governo del Territorio dellaCampania e l’Area Trasformazione del Territorio deldi, ...

infoitsport : Napoli, Manolas: 'Che intesa con Gattuso ma il problema non era Ancelotti' - BombeDiVlad : Napoli, Manolas: “Il problema non era Ancelotti. Sull’intesa con Koulibaly…” - andreafabris96 : ???? #Napoli, Kostas #Manolas ????: '#Gattuso sta facendo un gran lavoro. Scarsa intesa con #Koulibaly? Abbiamo giocato… - thibaud1453 : 3...Assistenza Intesa Sanpaolo 2020 Partita IVA 11991500015. Intesa Sanpaolo <order@furindoh.co.jp>' @sscnapoli x… - Calciodiretta24 : Napoli, Manolas: “Grande intesa con Gattuso, Ancelotti non era il problema” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli intesa Napoli, intesa Regione-Comune: opere urbane per 107 milioni di euro Il Denaro Intesa Regione-Comune di Napoli: opere urbane per 107 milioni

In linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno redatto un Accordo di Programma, ...

Napoli, intesa Regione-Comune: opere urbane per 107 milioni di euro

aperturIn linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno redatto un Accordo Di Programma, ...

In linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno redatto un Accordo di Programma, ...aperturIn linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno redatto un Accordo Di Programma, ...