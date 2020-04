Napoli, il Comune riapre il bando per i buoni spesa (Di sabato 18 aprile 2020) “E’ indispensabile che il Governo rifinanzi il fondo assegnato ai Comuni per garantire un aiuto concreto anche alle tante famiglie napoletane che sono in uno stato di profonda difficolta’ economica a causa del Covid19. Un?emergenza che sta causando una pandemia non solo sanitaria ma anche sociale ed economica. Con il rifinanziamento della misura vogliamo arrivare anche, ad esempio, a coloro che hanno un reddito minimo ma che comunque non riescono a sostenersi da soli”. Lo affermano il vice sindaco Panini e le assessore Buonanno e Galiero. Intanto, gli amministratori della Giunta de Magistris si sono confrontati stamani in videoconferenza con le commissioni consiliari, rappresentate dai presidenti Solombrino e Caniglia. L?Amministrazione, anche a seguito del confronto con le Commissioni, ha deciso di riaprire l?avviso per il bonus alimentare per cinque giorni ... Leggi su ildenaro Napoli - intesa Regione-Comune : opere urbane per 107 milioni di euro

