Napoli, Fulvio Collovati è dubbioso: “Kalidou Koulibaly era uno dei migliori tre difensori al mondo” (Di sabato 18 aprile 2020) Kalidou Koulibaly sembra uno dei principali candidati a lasciare Napoli. Il difensore senegalese ha avuto diversi problemi in questa stagione, tra i quali un infortunio a dicembre. Da quando c’è Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, il centrale non ha quasi mai giocato. Per questo la cessione appare come un’opzione valida, così da non far calare troppo il prezzo del cartellino. Pure Fulvio Collovati, ex difensore e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, non vede di buon occhio la situazione del giocatore e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Koulibaly che conosciamo tutti era uno dei migliori tre difensori al mondo, ma deve tornare ad essere quel centrale lì. Non so perché sia peggiorato. Può essere un fatto mentale, sarà scoraggiato. Non si sa neanche se vuole restare a Napoli. Possono esserci ... Leggi su calciomercato.napoli Stanislao Lanzotti e Fulvio Martusciello commissari di Forza Italia a Napoli e Avellino

Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati ha parlato (anche) di Matthijs de Ligt: ' Gli do un sei. Le prime dieci partite in Serie A non ...

Collovati: "Koulibaly era tra i migliori al mondo, ma continuo a credere una cosa"

Fulvio Collovati, ex difensore, campione del mondo con la Nazionale nel 1982, ha parlato di Koulibaly e Manolas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Koulibaly che conosciamo tutti era uno dei ...

