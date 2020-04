Mundo Deportivo – Il Barcellona non pagherà la clausola di Lautaro (Di sabato 18 aprile 2020) Mundo Deportivo: Il Barcellona non pagherà la clausola di Lautaro di 111 milioni di euro, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico La prima pagina del Mundo Deportivo di oggi parla chiaro: il Barcellona non pagherà la clausola di 111 milioni di euro sul contratto di Lautaro Martinez. In una situazione simile, con il club azulgrana in crisi, è davvero complicato mettere sul piatto una cifra simile. Discorso di mercato chiuso? Al momento sì, anche perché la richiesta del club nerazzurro è davvero elevata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La prima pagina del Mundo Deportivo : «SuperLautaro»

Mundo Deportivo : testa a testa tra Roma e Napoli per Diego Costa

Mundo Deportivo - Napoli su Diego Costa : l'attaccante lascerà l'Atletico Madrid (Di sabato 18 aprile 2020): Ilnon pagherà ladidi 111 milioni di euro, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico La prima pagina deldi oggi parla chiaro: ilnon pagherà ladi 111 milioni di euro sul contratto diMartinez. In una situazione simile, con il club azulgrana in crisi, è davvero complicato mettere sul piatto una cifra simile. Discorso di mercato chiuso? Al momento sì, anche perché la richiesta del club nerazzurro è davvero elevata. Leggi su Calcionews24.com

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FOTO - Il Mundo Deportivo: 'L'annuncio del #Barcellona su @LautaroMartinez è definitivo' 'Niente 111 milioni all'Inter' ?… - FcInterNewsit : Mundo Deportivo - Lautaro vuole il Barça, ma il club catalano non pagherà la clausola da 111 milioni - SOSFanta : ?? FOTO - Il Mundo Deportivo: 'L'annuncio del #Barcellona su @LautaroMartinez è definitivo' 'Niente 111 milioni all… - WilliamSavoca : @SBertagna Mundo deportivo e Sport sono per il Barcellona come un 'giornale' italiano per una 'squadra' italiana, a… - Val88s : RT @Luca_Mado: Quelli di Marca e il mundo deportivo, hanno un tantinello rotto la minchia. #Lautaro -