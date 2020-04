Mortal Shell svela al mondo la sua natura soulslike grazie alle nuove clip di gameplay (Di sabato 18 aprile 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Cold Symmetry hanno voluto condividere alcuni spiragli di gameplay sul loro titolo attualmente in sviluppo, l'action RPG Mortal Shell, un gioco squisitamente soulslike, ispirato agli esponenti più puri del genere, come Dark Souls e Sekiro.I video mostrati dalla software house, purtroppo, sono molto brevi e mostrano esclusivamente l'esecuzione di alcune tecniche e magie, nonché un incontro ravvicinato con una delle mostruose creature con cui avremo a che fare. Nonostante questo, è chiaro quale sia l'intento degli sviluppatori e che genere di atmosfera aspettarsi da Mortal Shell.Nel gioco interpreteremo un guerriero solitario e dovremo esplorare svariati dungeon per riuscire nella nostra missione, ostacolati da esseri oscuri di ogni genere. Mortal Shell ci garantirà grande libertà d'azione, non solo nel ... Leggi su eurogamer Mortal Shell - l'action RPG tra Dark Souls e Sekiro - si mostra in brevi video ricchi di azione

Mortal Shell : tra Sekiro e soulslike in trailer e immagini di uno spettacolare action RPG dalle atmosfere horror

Playstack annuncia Mortal Shell : Il nuovo soulslike fantasy medioevale (Di sabato 18 aprile 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Cold Symmetry hanno voluto condividere alcuni spiragli disul loro titolo attualmente in sviluppo, l'action RPG, un gioco squisitamente, ispirato agli esponenti più puri del genere, come Dark Souls e Sekiro.I video mostrati dalla software house, purtroppo, sono molto brevi e mostrano esclusivamente l'esecuzione di alcune tecniche e magie, nonché un incontro ravvicinato con una delle mostruose creature con cui avremo a che fare. Nonostante questo, è chiaro quale sia l'intento degli sviluppatori e che genere di atmosfera aspettarsi da.Nel gioco interpreteremo un guerriero solitario e dovremo esplorare svariati dungeon per riuscire nella nostra missione, ostacolati da esseri oscuri di ogni genere.ci garantirà grande libertà d'azione, non solo nel ...

Eurogamer_it : #MortalShell svela al mondo la sua natura soulslike grazie alle nuove clip di gameplay. - CRIS_GO47 : RT @Multiplayerit: Mortal Shell lancia il guanto di sfida a Dark Souls. Vi raccontiamo tutto in questa anteprima - Multiplayerit : Mortal Shell lancia il guanto di sfida a Dark Souls. Vi raccontiamo tutto in questa anteprima - lillydessi : Mortal Shell, nuovi video per il nuovo soulslike per PS4, PC e Xbox One - - myreviews_it : Mortal Shell: mostrati nuovi video su Twitter - -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Shell Mortal Shell svela al mondo la sua natura soulslike grazie alle nuove clip di gameplay Eurogamer.it Mortal Shell: l'oscuro GDR tra Sekiro e Dark Souls si rivede in nuovi video gameplay

Gli sviluppatori di Cold Symmetry riaprono una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Mortal Shell per mostrarci dei nuovi spezzoni di gameplay tratti da questo interessante soulslike che ...

Mortal Shell ricorda sempre più Sekiro e Dark Souls nei nuovi video gameplay

Attraverso i propri profili social, gli autori di Cold Symmetry aprono una nuova finestra sulla dimensione soulslike a tinte oscure di Mortal Shell attraverso degli intensi spezzoni di gameplay che ...

Gli sviluppatori di Cold Symmetry riaprono una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Mortal Shell per mostrarci dei nuovi spezzoni di gameplay tratti da questo interessante soulslike che ...Attraverso i propri profili social, gli autori di Cold Symmetry aprono una nuova finestra sulla dimensione soulslike a tinte oscure di Mortal Shell attraverso degli intensi spezzoni di gameplay che ...