"Morire di virus o morire di fame". Feltri a Stasera Italia, il dato che condanna Conte: un tragico bivio italiano (Di sabato 18 aprile 2020) Lapidario Vittorio Feltri sul coronavirus: "Siamo combattuti tra due fuochi, morire di virus o morire di fame, io non sapere cosa scegliere". In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4, il direttore di Libero analizza le criticità legate all'epidemia che ha messo in ginocchio l'Italia, dal punto di vista sanitario ed economico, e snocciola un dato che fa venire i brividi: "Tre milioni e settecentomila Italiani sono rimasti senza lavoro". Ecco gli effetti del lockdown sul Paese e le sue imprese e attività. "Ci vuole un po' di spregiudicatezza nel riattivare l'economia, in modo da limitare i danni", è l'invito di Feltri. Leggi su liberoquotidiano Chi rischia di morire per il Coronavirus

Coronavirus - Salvini : “Perquisizioni nelle Rsa? Aspettiamo che medici e pazienti hanno finito di morire”

