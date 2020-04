Minacce al sindaco di Pannarano | Maglione | “Inciviltà da condannare”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’episodio di vandalismo a danno deldiEnzo Pacca, è un gesto di inciviltà da condannare, anche pubblicamente”. Così il deputato e portavoce M5S Pasqualesu quanto avvenuto ai danni deldi. “Non si può accettare che in un momento così delicato per il Paese e per la comunità locale, – continua– ci sia qualcuno che infranga la legge in un duplice modo: uscendo di casa non per una necessità, ma addirittura per delinquere. Sono certo che le autorità faranno luce su questo avvenimento e che a tutti arrivi il monito che episodi del genere non debbano più verificarsi. Dimostriamo di essere dei cittadini veri e di rispettare le istituzioni che in questo momento sono messe a dura prova da una ...