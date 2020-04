Milik Juventus, “Tuttosport”: contatti avviati col giocatore, i dettagli (Di sabato 18 aprile 2020) Milik Juventus – Nuove clamorose notizie di mercato arrivano dalla redazione di Tuttosport. La Juventus da tempo è alla ricerca di un nuovo numero 9 per rimpiazzare Higuain. Si parla sempre di nomi grossi come Icardi, Jesus e Kane. Adesso però spunta l’alternativa “italiana”: Arkadiusz Milik del Napoli. Dunque un Higuian bis. Maurizio Sarri ha già allenato il polacco a Napoli, conosce bene il gioco del tecnico ed è un attaccante molto tecnico, forte nel gioco aereo ma anche palla a terra. Milik Juventus, le ultimissime sul polacco Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ è questa l’ultima nuova idea di mercato in casa Juve: l’ex Ajax conosce il campionato italiano, conosce Sarri e al momento il suo rinnovo di contratto con il Napoli sembra essere distante. La Juventus, ... Leggi su juvedipendenza Pagelle e Highlights 22^ giornata : Samp-Napoli - super Milik : non basta Quagliarella. Udinese-Inter 0-2 - Lukaku show. Juventus-Fiorentina 3-0 - doppio CR7. Lazio-SPAL 5-1 - super Immobile. Sassuolo-Roma 4-2 - ok Caputo. Cagliari-Parma 2-2 - Cornelius beffa i rossoblù al 94'

