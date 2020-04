Milano | incendia auto in zona Città Studi | polizia arresta piromane

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020), 18 apr. (Adnkronos) - La scorsa notte alahato in flagranza un ragazzo di 22 anni per il danneggiamento seguito dall'incendio appiccato a duein via Lippi angolo piazza Bernini. Dopo i recenti incendi dolosi diparcheggiate in via Noè e via Sansovino, gli agenti del Commissariato Cittàhanno predisposto un servizio per individuare il responsabile e per raccogliere ulteriori elementi d'indagine. I poliziotti, in abiti civili, hanno notato un uomo che, giunto da via Noè, ha attraversato piazza Bernini per entrare in via Filippino Lippi dove si è accovacciato a ridosso di una Renault Captur parcheggiata vicina a una Volvo 70. I poliziotti si sono avvicinati immediatamente ma il ragazzo è riuscito, probabilmente usando come innesco uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, ad appiccare il fuoco nella ...