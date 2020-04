Milano: Fontana, 'ricordiamo con forza anniversario aereo contro Pirellone' (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - "Era il 18 aprile 2002: un aereo da turismo si schiantò contro il Pirellone, provocando la morte di due dipendenti della Regione (Annamaria Rapetti e Alessandra Santonocito) e decine di feriti". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il maledetto Covid19 non ci permette la tradizionale commemorazione pubblica, ma noi non dimentichiamo. Anzi, ricordiamo quella tragedia con ancora più forza. L'incidente sfregiò uno dei grattacieli simbolo di Milano e di tutta Europa, che però è tornato a splendere. Milano, la Lombardia e l'Italia sanno e sapranno ripartire. L'hanno dimostrato e lo dimostreranno ancora", conclude Fontana. Leggi su liberoquotidiano Sala polemico con Fontana - ma a Milano la riapertura è già realtà : riattivati 100 cantieri

